Rus milyarder Bodrum'a milyon dolarlık yat ile geldi
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Rus milyarder Bodrum'a milyon dolarlık yat ile geldi

Rus milyarder Bodrum'a milyon dolarlık yat ile geldi Milyon dolarlık yatı ile Bodrum'a gelen Rus milyarder Alexander Svetakov Bodrum'un serin sularının tadını çıkarmaya devam ediyor.

03.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:27

Rus milyarder Bodrum'a milyon dolarlık yat ile geldi

MUĞLA - Milyon dolarlık yatı ile Bodrum'a gelen Rus milyarder Alexander Svetakov Bodrum'un serin sularının tadını çıkarmaya devam ediyor. Yalıkavak'ta bulunan bir beach'i kapatan milyarder Svetakov çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı.

2.5 milyar dolar'lık servetiyle bilinen Rus iş insanı Alexander Svetakov, 72 metrelik 'Cloudbreak', yüzen sarayı ile Yalıkavak açıklarındaki demirli yatından tatiline devam ediyor. 3 gündür Bodrum'da tatil yapan milyarder önceki gün BEach kapattığı öğrenildi. Vaktinin çoğunu yatında geçiren Rus milyarder, ailesi ve yakın dostlarıyla kapattığı beach eğlenmeye gitti. Botlarla beach geçen Svetakov ailesi ve dostları uzun süre sahilde eğlendi. Beach eğlenen Rus milyarderin 2 bin 500 lira hesap ödediği, 7 bin 500 lira ise bahşiş bıraktığı öğrenildi. Sahilde oğlu ile taş toplayan Rus milyarder taşları bir poşete koyarak ultra lüks yatına götürdü.

Birçok ünlüyü ağırladı

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan "Cloudbreak" isimli mega yat dünya starlarını da ağırladığı öğrenildi. Haftalık kirası 1 milyon 100 bin dolar olan "Cloudbreak" yüzen saray 72 metre uzunluğuyla dikkatleri üzerine çekerken, değerinin ise 200 milyon dolar olduğu içerisinde yüzme havuzunu, spa merkezi, jakuzi, restoran ve su sporları bulunuyor. Cayman Adaları bayraklı yatı görenler ise dönüp bir daha bakıyor.

Öte yandan Rus milyarder emlak geliştiricisi, Absolut Group'un kurucusu ve Başkanı Alexander Svetakov ve ailesinin Bodrum'da kaç gün daha kalacağı ise bilinmiyor.

Rus milyarder Bodrum'a milyon dolarlık yat ile geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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