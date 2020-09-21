Rus milyarder Abramoviç'in Yahudi yerleşimciler için çalışan örgüte destek verdiği ortaya çıktı Dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Chealsea'nin sahibi Roman Abramoviç'in, Yahudi yerleşimciler için çalışan bir örgüte destek verdiği belirlendi.

Dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Chealsea'nin sahibi Roman Abramoviç'in, Yahudi yerleşimciler için çalışan bir örgüte destek verdiği belirlendi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Arapça Haberler Servisinin haberine göre, Abramoviç'in kontrol ettiği şirketler, Yahudi yerleşimciler için çalışan "Elad" örgütüne 100 milyon dolar bağışta bulundu.

BBC haberini, BuzzFeed News'e sızdırılan ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaşılan banka evraklarına dayandırdı.

Evraklar, Roman Abramoviç'in, "Elad"ın en büyük münferit bağışçısı olduğunu ortaya koydu.

Haaretz'in banka evraklarına dayandırdığı haberde de Abramoviç'in kontrolünde ya da Rus milyarderle bağlantılı şirketlerin "Elad"a 102 milyon dolar katkıda bulunduğu belirtildi.

Evrakların, Rusya'nın ABD'de 2016'daki Başkanlık seçimine müdahalesi iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde ABD Kongresine sunulduğu ve BuzzFeed'in de sızdırılan evrakları Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaştığı kaydedildi.

Elad'a bağışta bulunan şirketlerin, İngiliz Virgin Adaları'nda 2003'te aynı gün ve aynı adresle kayıt altına alınan Farleigh, Leiston, Ovington ve Cantley olduğu ifade edildi.

Roman Abramoviç'in 2018 yılında İsrail vatandaşı olduğu bildirilmişti.

Jerusalem Post gazetesi, ünlü Rus milyarderin özel uçağıyla geldiği İsrail'de İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek İsrail kimliğini teslim aldığını yazmıştı.

Elad ile İsrail hükümeti arasındaki sıkı ilişkiler

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarında etkin rol oynayan "Elad" yerleşim birimi örgütü, son yıllarda Filistinlilere ait ev ve arazilere yönelik baskınlarda öne çıkıyor.

Kudüs'ün güneyinde yer alan "Elad" yerleşim birimine bağlı örgüt, İsrail tarafından 1986 yılında kuruldu. İsrail dernekleri sicil defterinde yer alan bilgilere göre, örgütün kuruluş amaçları arasında "nesiller, rehberlik ve yerleşim yoluyla Kudüs ile Yahudiler arasındaki bağları sağlamlaştırmak ve Yahudileri buraya yönlendirmek" gibi ifadeler yer alıyor.

Elad isminin de bu hedefler doğrultusunda seçildiği anlaşılıyor. Elad, Türkçede "Davud Şehri'ne doğru" anlamına gelen İbranice ifadenin kısaltması.

Elad'ın resmi internet sitesinde, Yahudi inancına göre Hazreti Davud'un 3 bin yıl önce Kudüs'ü inşa ettiği ve özellikle Mescid-i Aksa'nın güneyindeki tepeyi "Yahudi halkı için dini ve ruhani başkent" olarak seçtiği aktarılıyor. Bu bakış açısıyla hareket eden Elad örgütü için Silvan bölgesinde bulunan Vadi Hilve Mahallesi ayrı bir öneme sahip. Örgüt, faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bu bölgede sık sık tarihi eser kazıları yaparak Yahudi ajandasını uygulamaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz