Rus medyası yazdı: BAE, Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor - Haberler Ekonomi
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Rus medyası yazdı: BAE, Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

BAE ile imzalanan 10 milyar dolarlık anlaşmalar meyvelerini vermeye başladı. Rus medyasında yer alan haberlere göre; BAE, Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti.

Bae Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Kasım ayının son haftasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında 10 milyar dolarlık anlaşmaya imza atıldı.

RUS MEDYASI: BAE TÜRKİYE'DEN 8 ADET SİHA ALACAK

Rus medyası, ziyaret sonrası dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ruslar, BAE'nin Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdiğini yazdı.

HANGİ ALANLARDA ANLAŞMA İMZALANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsıyor.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Buna sadece Kadir inanır Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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