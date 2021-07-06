Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini...
Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini duyurdu.
Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini duyurdu. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı