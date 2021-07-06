Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini...
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Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini...

Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini duyurdu.

Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini duyurdu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini... - Haberler
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