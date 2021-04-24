Rus medyası, Donbas'ta gece vakti imha edilen savaş sisteminin görüntülerine yer verdi

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim devam ederken, Moskova yönetiminden Batı ülkeleriyle NATO'nun tepkisini çekecek bir karar geldi. Yönetim, 31 Ekim'e kadar 3 ayrı bölgeyi savaş gemilerine kapattı. Bu bölgelerde Rus donanmasının tatbikat yapacağı duyuruldu. Ukrayna, Rusya'nın ateşkesi ihlal ederken gece boyunca top seslerini geldiğini söyledi, Rus medyası ise Donbas'ta gece vakti imha edilen devasa elektronik sisteminin görüntülerine yer verdi.

120 bin askeri Kırım ve Ukrayna sınırına yığan ve hafta içinde de 200'ü aşkın savaş uçağı ve 40'tan fazla gemiyle Karadeniz'i ateş topuna çeviren Rusya, üç ayrı bölgeyi diğer ülkelerin savaş gemilerine kapattı. Ukrayna sınırındaki Rus birlikleri üslerine dönmeye başlarken, Moskova yönetimi Karadeniz'e kıyısı olan üç ayrı noktada Batılı ülkeler ve NATO'nun tepkisini çeken kritik bir adım attı.

6 AY BOYUNCA TATBİKAT YAPILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'ın çevresinde neredeyse tüm bölgeyi 31 Ekim tarihine kadar ticari olmayan gemilere kapattığını duyurdu. Resmi açıklamaya göre, altı ay boyunca Rus donanması Kırım çevresinde tatbikat yapacak.

Rus medyası, bugün akşam başlayacak yasağın Kerç Boğazı'nı kapsamadığını bildiriyor. Moskova'nın kararı hemen Ukrayna ve Batılı ülkelerin tepkisini çekti, Avrupa Birliği Rusya'dan geri adım atmasını istedi.

TANKSAVARLAR ATEŞLENDİ

Ukrayna medyası ise, cephe hattında Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarıyla ateşkesi bir kez daha ihlal ettiğini aktarıyor. Donbas'ın bazı bölgelerinde tanksavar füze sistemleri de ateşlendi. Donbas'ta ilk kez bir Rus elektronik savaş sisteminin imha edildiği görüntüler ise, Rus medyası tarafından paylaşıldı.

RAKİP SİYASETÇİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Ukrayna'nın güneyinde, Rusya lideri Vladimir Putin'in el koyduğu Kırımı'ın ise hemen kuzeyinde yer alan Herson şehrinde ise, kameralar önünde yaşanan şok anlar bütün dünyada ses getirdi. 'İşgalin suç ortağı' diyerek üstüne gelen rakip siyasetçiye tepki gösteren Ustinov, Sergey Khan'a iterek uzaklaştırdı ve skandal arbede saniye saniye kaydedildi.

VERİLEN EN BÜYÜK GÖZDAĞI

Rusya lideri Vladimir Putin'in Kırım ve Ukrayna sınırına bir ordu yığmasıyla neredeyse Karadeniz üzerinde şimşek yüklü bulutlar çarpışıyordu. Putin, hafta içinde şimdiye kadarki en büyük gözdağını verdi. Gövde gösterisinde 10 bini aşkın askerin yanı sıra 40'ı aşkın savaş gemisi ve 200'den fazla jet vardı. Savunma Bakanlığı'nın resmi televizyonu Zvezda, Karadeniz'e doğru ateşlenen füze yağmurunu ekrana getirdi.