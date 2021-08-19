Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 08.20'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi, 'Dur Yolcu' sembolü önünden ilerleyen gemi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu da geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets'e boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE

Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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