RUS MAYIN TARAMA GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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RUS MAYIN TARAMA GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 08.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 913 borda numaralı 'Kovrovets' isimli mayın tarama gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

RUS MAYIN TARAMA GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS MAYIN TARAMA GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS MAYIN TARAMA GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS MAYIN TARAMA GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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