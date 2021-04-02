Rus mahkemesinden Twitter'a 3.2 milyon Ruble para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus mahkemesinden Twitter'a 3.2 milyon Ruble para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Rus mahkemesinden Twitter'a 3.2 milyon Ruble para cezası

Rusya'da idari mahkeme, sosyal medya platformu Twitter aleyhine açılan davada şirketi 3.2 milyon Ruble para cezasına çarptırdı.

Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız
Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek
Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek

Rusya'da idari mahkeme, sosyal medya platformu Twitter aleyhine açılan davada şirketi 3.2 milyon Ruble para cezasına çarptırdı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından sosyal medya platformu Twitter'a açılan dava, başkent Moskova'da yer alan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Twitter üzerinden yayınlanan yasaklı paylaşımların kaldırılmaması ve Rusya'daki yasal mevzuata uyulmaması gerekçesiyle Twitter'ı 3 milyon 200 bin ruble (340 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırdı.

Rusya'daki Navalny'e destek gösterilerinden sonra yapılan paylaşımları kaldırmayan Twitter, şu ana kadar 8.9 milyon Ruble (950 bin TL) para cezasına çarptırılmış oldu.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Rus mahkemesinden Twitter'a 3.2 milyon Ruble para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Adrian Hülya Avşar Aleyna Tilki Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rus mahkemesinden Twitter'a 3.2 milyon Ruble para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 18:02:23. #1.15#
title