Rus mahkemesinden Facebook'a 17, Telegram'a 10 milyon ruble para cezası
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Rus mahkemesinden Facebook'a 17, Telegram'a 10 milyon ruble para cezası

Rus mahkemesinden Facebook'a 17, Telegram'a 10 milyon ruble para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın başkenti Moskova'da görülen dava kapsamında yasaklı içerikleri silmedi gerekçesiyle sosyal medya platformu Facebook 17 milyon ruble, Telegram ise 10 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da görülen dava kapsamında yasaklı içerikleri silmedi gerekçesiyle sosyal medya platformu Facebook 17 milyon ruble, Telegram ise 10 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny'ye destek gösterileri sırasında reşit olmayan çocukları gösterilere davet eden ve şiddet eğilimli paylaşımlar nedeniyle sosyal medya devleri Facebook ve Telegram'a dava açıldı. Moskova'daki Tagansky Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Facebook'a 17 milyon ruble (2 milyon TL), Telegram'a ise 10 milyon ruble (1 milyon 177 bin TL) para cezası kesilmesine karar verildi.

Geçtiğimiz Ocak ayında yine aynı mahkemede görülen duruşmada Telegram, aynı gerekçelerle 5 milyon ruble (589 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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