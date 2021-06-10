Rus mahkemesi Navalny ile bağlantılı kurumları "aşırılık yanlısı örgütler" kategorisine aldı
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Rus mahkemesi Navalny ile bağlantılı kurumları "aşırılık yanlısı örgütler" kategorisine aldı

Rus mahkemesi Navalny ile bağlantılı kurumları 'aşırılık yanlısı örgütler' kategorisine aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya'da mahkeme Rus muhalif Aleksey Navalny ile bağlantılı kurumları "aşırılık yanlısı örgütler" kategorisine alırken, ABD mahkemenin bu kararını kınadığını açıkladı.

Rusya'da mahkeme Rus muhalif Aleksey Navalny ile bağlantılı kurumları "aşırılık yanlısı örgütler" kategorisine alırken, ABD mahkemenin bu kararını kınadığını açıkladı.

Rusya'daki Vladimir bölgesinde tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin kurduğu kuruluşlar ile ilgili dava, gecenin geç saatlerine kadar Moskova Şehir Mahkemesi'nde devam etti. Navalny'nin kurumlarının izinsiz protesto gösterileri düzenlemesi, çocukların gösterilere davet edilmesi ve yasa dışı organizasyonlar ile Rus hükümetini ortadan kaldırmak gibi başlıklar altında yargılanan kurumlar için mahkeme "aşırılık yanlısı örgütler" olarak tanımlanmasına karar verdi. Rusya İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok Rus kamu kuruluşunun talebi doğrultusunda yargılanan Navalny'e ait kuruluşlar bu karar ile "yasa dışı örgütler" olarak tanınacak.

Navalny'nin avukatları, mahkeme sonrası kararın hukuka aykırı olduğunu ve siyasi bir karar olduğunu savundu. 30 gün sonra resmiyete kavuşacak olan kararın ardından Navalny'nin başta "Yolsuzlukla Mücadele Vakfı" olmak üzere tüm kurumları faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak.

ABD'den karara tepki geldi

Rus mahkemesi tarafından Navalny'nin yöneticisi olduğu kuruluşların "aşırılık yanlısı örgütler" olarak tanımlanması kararına ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın binlerce Navalny destekçisini baskı altına almaya yönelik bir karar olduğu, binlerce kişinin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne karşı hapishaneler yoluyla tehdit edildiği ve bu kararın siyasi bir karar olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price de yaptığı açıklamada, Rusya'da kısıtlanan muhalefetin tamamen baskı altına alındığını belirterek, tutuklu bulunan Aleksey Navalny'nin de salıverilmesi gerektiğini söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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