22.10.2019 20:17

- Rus mafyasının gömdüğü ailenin cesetleri 7 yıl sonra bulundu

MOSKOVA - Rusya'nın en büyük mafyası olarak bilinen Şişkanov mafyası tarafından 2012 yılında gömüldüğü sanılan bir belediye meclis üyesi ve ailesinin cesetleri 7 yılın ardından 12 günlük aramadan sonra bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 23 Şubat 2012 yılında Ramensky bölgesi belediye meclis üyesi 53 yaşındaki Tatyana Sidorova, 73 yaşındaki eşi Vladimir Kremnev, meclis üyesinin bir önceki eşinden olan Aleksandr ile meclis üyesinin kız kardeşi Zoya ortadan kayboldu. Bu tarihten sonra Rus polisinin yaptığı tüm aramalara rağmen belediye meclis üyesi ve ailesi bir türlü bulunamadı. Bölgede bulunan Malakhovo köyündeki evlerinde kan izleri tespit edilmesine rağmen bir türlü bulunamayan aileyi aramaya devam eden Rus polisi ve savcılar, gelen bir ihbar üzerine bölgede yeniden arama çalışmaları başlattı. Rusya Araştırma Komitesi ekipleri tarafından yapılan kazıların 12. gününde cesetlere rastlandı. 10 metre derinlikten çıkan cesetler, ceset torbalarına konulduktan sonra araştırma yapıldı. Cesetlerin kaybolan meclis üyesi ve ailesine ait olduğu belirlendi.

Mafyanın işbirliği teklifini geri çevirmiş

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre Şişkanov mafyasının lideri Oleg Medvedev'in onaylanması gereken yasa dışı bir iş için belediye meclis üyesi ile görüştüğü fakat meclis üyesinin mafya liderinin talebini geri çevirdiği için bu cinayetin gerçekleştiği iddia edildi. Geçtiğimiz yıl başka suçlardan dolayı yakalanarak cezaevine gönderilen Oleg Medvedev ve yakalanan çok sayıda mafya üyesinin konu ile ilgili ifadelerinin alınmaya başlandığı, büyük olasılıkla bu cinayetten de Şişkanov mafyasının sorumlu olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA