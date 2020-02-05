Rus mafyasına mensup 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

05.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:10

Rus yeraltı dünyasının önde gelen çetelerine çalıştıkları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde yakalanan 17 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nöbetçi mahkeme 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde yabancı mafya grupları arasındaki bir hesaplaşmadan şüphelenerek 1'i Rus, 2'si Ukrayna, 5'i Gürcistan ve 9'u Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 17 şüpheliyi 6 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon ile yakalamıştı. Yakalanan şüpheliler Bakırköy Adliyesine sevk edilerek önce nöbetçi savcıya ardından nöbetçi hakim karşısına çıkmıştı.



Yakalanan şüphelilerden Fuad H., Fuad H., Vladımır G., Elnur M., Emin G., Vahıd M. ve Andrıı M.'nin tutuklanmasına karar veren nöbetçi mahkeme, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti. Öte yandan soruşturma dosyasında gizlilik kararı alındığı bilgisine de ulaşıldı.



Öte yandan, çete üyelerinin Rus yer altı dünyasının önde gelen çetelerine çalıştıkları, çeşitli suç organizasyonunda bulundukları ve asıl hedeflerinin Azerbaycan uyruklu organize suç örgütü lideri "Lotu Guli" lakaplı Nadir Salifov olduğu iddia edilmişti. Şüpheliler 1 kalaşnikof silah, 11 tabanca ve 222 mermi ile yakalanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA