Rus LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Yunanistan'ın Revithoussa Limanı'ndan yola çıkan "Pskov" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Yunanistan'ın Revithoussa Limanı'ndan yola çıkan "Pskov" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, dün Yunanistan'dan ayrılan LNG gemisi bugün saat 03.00'te Aliağa LNG Terminali'ne ulaştı.
Rus şirketi Sovcomflot'a ait olan toplam 170 bin 200 metreküp kapasiteli, Liberya bayraklı gemi, 2014'te inşa edilmişti.
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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