Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı" - Haberler

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Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı"

AA - Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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Denizcilik Genel Müdürlüğü:

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 6'sının daha limanlardan kalktığını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 6'sının daha limanlardan kalktığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından Rus limanlarında bekleyen Türk gemilere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5'i ülkemize biri Romanya'ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor."

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi

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