Rus limanlarında bekleyen 17 gemi daha Türkiye'ye geliyor - Haberler

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Rus limanlarında bekleyen 17 gemi daha Türkiye'ye geliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Rus limanlarında bekleyen 17 gemi daha Türkiye'ye geliyor

Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı.

Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'sinin Türkiye'ye gelmek üzere çıkış yaptığını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk'da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsaadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye, Türk, Gemi, Rus, Ekonomi, Haberler

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