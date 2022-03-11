Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı - Haberler

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Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı

DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını açıkladı.

DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk'da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir" denildi.


Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı

Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye, Türk, Gemi, Rus, Ekonomi, Güncel, Haberler

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