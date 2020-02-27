Rus lider Vladimir Putin: Çeçen savaşı sırasında hiç dublör kullanmadım
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Rus lider Vladimir Putin: Çeçen savaşı sırasında hiç dublör kullanmadım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenlerle yaşanan çatışmalı dönem sırasında güvenlik için kendisine benzeyen dublörler kullanmayı reddettiğini söyledi.

27.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:49
Rus lider Vladimir Putin: Çeçen savaşı sırasında hiç dublör kullanmadım

Rusya Devlet Başkanı , Çeçenlerle yaşanan çatışmalı dönem sırasında güvenlik için kendisine benzeyen dublörler kullanmayı reddettiğini söyledi.


Tass ajansına verdiği mülakatta bu konuya değinen Putin, 2000'li yıllardaki olaylarla ilgili kendi güvenliğinden de bahsederek "Ayrılıkçı Çeçenler ile mücadele verdiğimiz günlerde en zor kararlarımdan biriydi bu ama böyle hareket ettim" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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