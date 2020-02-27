Rus lider Vladimir Putin: Çeçen savaşı sırasında hiç dublör kullanmadım

27.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:49

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenlerle yaşanan çatışmalı dönem sırasında güvenlik için kendisine benzeyen dublörler kullanmayı reddettiğini söyledi.



Tass haber ajansına verdiği mülakatta bu konuya değinen Putin, 2000'li yıllardaki olaylarla ilgili kendi güvenliğinden de bahsederek "Ayrılıkçı Çeçenler ile mücadele verdiğimiz günlerde en zor kararlarımdan biriydi bu ama böyle hareket ettim" dedi. Euronews.com'da Görüntüle