Rus lider Putin kendini karantinaya aldı - Haberler
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Rus lider Putin kendini karantinaya aldı

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Rus lider Putin kendini karantinaya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşlarından birinde korona virüs tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşlarından birinde korona virüs tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendini karantinaya aldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, çalışma arkadaşlarından birinde korona virüs tespit edilmesinin ardından kendini izole eden Rus liderin planlanan Tacikistan ziyaretini ise iptal ettiği bildirildi. Açıklamada, 68 yaşındaki Rus liderin Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı arayarak durumu bildirdiği ve yapılacak Afganistan konulu üst düzey toplantıya video konferans yöntemi ile katılacağını ifade ettiği bildirildi.

Öte yandan açıklamada, Putin'in salgın boyunca son derece dikkatli olduğu ve iki doz Sputnik V aşısı yaptırdığı aktarıldı.

(İHA)

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