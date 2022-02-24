Son dakika! Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor.
Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor
MARIUPOL - Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor.