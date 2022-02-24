Son dakika! Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor - Haberler
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Son dakika! Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor

MARIUPOL - Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Son dakika! Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor

Son dakika! Rus lider Putin'in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Vladimir Putin, Rus, Politika, Güncel, Haberler

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