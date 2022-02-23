Rus kuvvetlerinin yüzde 80'inin "ileri pozisyonlarda ve Ukrayna'ya girmeye hazır olduğu" iddiası

ABD Savunma Bakanlığından ( Pentagon ) üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna sınırında bulunan Rus askeri kuvvetlerinin yüzde 80'inin "ileri pozisyonlarda ve Ukrayna'ya girmeye hazır" olduğunu öne sürdü.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD Savunma Bakanlığından ( Pentagon ) üst düzey bir yetkiliden önemli bir iddia geldi. Pentagon'da düzenlenen bir brifing sırasında gazetecilere demeç veren üst düzey yetkili, Ukrayna sınırından bulunan Rus askeri kuvvetlerinin yüzde 80'inin "ileri pozisyonlarda ve Ukrayna'ya girmeye hazır" olduğunu öne sürerek, Ukrayna ve Belarus çevresinde konuşlanan Rus askeri güçlerinin bir işgal için olabildiğince hazır olduğunu ifade etti.

Yetkili, Rus askerlerinin Ukrayna sınırına "oldukça yakın" olduğunu belirterek, bazı birliklerin sınıra "5 kilometre mesafeden daha yakın olduğunu" aktardı.

Rusya'nın tam anlamıyla Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu ifade eden yetkili, büyük ölçekli bir istila için Rusya'nın "ihtiyaç duyacağını tahmin ettiğimiz tüm güçlerin neredeyse yüzde 100'üne" sahip olduğunu açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel