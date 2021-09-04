Rus kozmonotlar nauka modülünde çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus kozmonotlar nauka modülünde çalışıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından 21 Temmuz'da gönderilenve 29 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen Nauka modülünde ilk çalışmalar başladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından 21 Temmuz'da gönderilen

ve 29 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen Nauka modülünde ilk çalışmalar başladı.

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rus uzay programı

kapsamında Nauka modülündeki çalışmalara başlamak üzere planlanan

49. uzay yürüyüşüne TSİ 17.41'de başladı.

Kozmonotlar istasyona bağlı Poisk modülünden geçerek Nauka modülüne ulaşırken, elektrik kablolarının bağlanması, ethernet bağlantısı ve güç bağlantıları üzerinde çalıştı.

Çalışmalar Moskova'daki kontrol merkezinde takip edildi. Sürekli talimatlar alarak çalışan kozmonotlar, ara ara kontrol merkezinde

çalışanlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Çalışma sırasında elektrik sisteminin kapağını açan Oleg Novitsky kapağı düşürdü. Uzay boşluğunda süzülmeye başlayan kapağı son anda

yakalayan Novitsy, "Her şey yolunda" diyerek kontrol merkezindekileri bilgilendirdi.

Yaklaşık 7 saat boyunca modül üzerinde çalışan kozmonotlar, bir sonraki çalışmasını ise 9 Eylül'de yapacak.

Rus kozmonotlar nauka modülünde çalışıyor
Rus kozmonotlar nauka modülünde çalışıyor
Rus kozmonotlar nauka modülünde çalışıyor
Rus kozmonotlar nauka modülünde çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Taliban'ı tanıyacak mısınız?' sorusuna Putin'den yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
"Taliban'ı tanıyacak mısınız?" sorusuna Putin'den yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Mustafa Şentop Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Ali Koç Mesut Özil Umut Meraş Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rus kozmonotlar nauka modülünde çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 16:28:58. #1.15#

title