Rus kozmonotlar, 2021 yılının ilk uzay yürüyüşüne başladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 2 Rus kozmonot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yeni Nauka modülüne hazırlanması ve düzenli bakım çalışmaları için 2021 yılının ilk uzay yürüyüşüne başladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 2 Rus kozmonot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yeni Nauka modülüne hazırlanması ve düzenli bakım çalışmaları için 2021 yılının ilk uzay yürüyüşüne başladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan 2 Rus kozmonot Oleg Novitsky ile Peter Dubrov'un istasyonun dışına çıkarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yeni Nauka modülüne hazırlanması ve düzenli bakım çalışmaları için uzay yürüyüşüne başladığı bildirildi. Uzay yürüyüşü kapsamındaki bakım, Moskova ve Türkiye saati ile 08: 20'de Poisk modülünün kapağının açılması ile başladı. Modülün açılmasının ardından istasyonun, ISS'nin yeni Nauka modülüne hazırlanması için önceki uzay yürüyüşünde başlanan ancak tamamlanamayan çalışmaya devam edildi. İstasyon dışında yapılan çalışma için kozmonot Oleg Novitsky kırmızı çizgili, Peter Dubrov ise mavi çizgili uzay kıyafeti giydi.

Novitsky ve Dubrov'un ayrıca, Poisk modülünün dış yüzeyinde çeşitli uzay deneyleri için ekipman tesis etmesi planlanıyor.

Roscosmos, kozmonotların yürüyüşünün toplamda 6 saat 50 dakika sürmesinin planlandığını belirterek, kozmonotların dinlenmesi için her biri 5'er dakika süren 4 mola verileceğini açıkladı.

Son olarak 18 Kasım 2020'de uzay yürüyüşü gerçekleştiren Rus kozmonotlar, bu yürüyüş ile birlikte 2021 yılının ilk yürüyüş programına başlamış oldu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı