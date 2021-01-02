Rus kozmonotlar 2021'e Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'merhaba' dedi
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Rus kozmonotlar 2021'e Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'merhaba' dedi

02.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:22
Rus kozmonotlar 2021'e Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'merhaba' dedi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Rus kozmonotlar Sergei Ryzhikov ve Sergei Kud-Sverchkov, uzaydan dünyaya yeni yıl mesajı gönderdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Rus kozmonotlar Sergei Ryzhikov ve Sergei Kud-Sverchkov, uzaydan dünyaya yeni yıl mesajı gönderdi.

2021 yılı başladı. Dünyanın dört bir yanından koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen, havai fişekli kutlama görüntüleri geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Sergei Ryzhikov ve Sergei Kud-Sverchkov ise, uzaydan dünyaya yolladıkları görüntülü mesajda 2021 yılını kutladı. Uluslarası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya seslenen Ryzhikov, "Bugün çok uluslu ülkemizin ve dünyanın tüm sakinlerine diliyoruz. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, sağlıklı olun, birbirinize özen gösterin ve birlikte olun. Bu en önemli şey, çünkü birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. Mutlu Yıllar, Mutlu Bayramlar" dedi. Rus kozmonotlar, yeni yıl mesajı için çektikleri videoda yerçekimsiz ortamda mikrofonu tutmakta zorlandığı görüldü.


Rus kozmonotlar 2021'e Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'merhaba' dedi
Rus kozmonotlar 2021'e Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'merhaba' dedi
Rus kozmonotlar 2021'e Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'merhaba' dedi
Rus kozmonotlar 2021'e Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'merhaba' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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