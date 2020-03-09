Rus koyun hırsızı yakalandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Rus koyun hırsızı yakalandı - Haberler
Eskişehir, Jandarma, Rusya, 3. Sayfa

Rus koyun hırsızı yakalandı

Eskişehir'de, bir şahsa ait ahırdan 40 adet koyunun çaldığı öne sürülen Rusya uyruklu şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

09.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:39
Rus koyun hırsızı yakalandı

Eskişehir'de, bir şahsa ait ahırdan 40 adet koyunun çaldığı öne sürülen Rusya uyruklu şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Çalınan koyunlar ve 20 bin TL nakit para ise, ekiplerce sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Çifteler ilçesi Osmaniye Mahallesinde yaşandı. 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında M.İ.'ye ait ahırdan 40 adet küçükbaş hayvan çalındı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede teknik ve istihbari çalışmalara başladı. Yürütülen planlı çalışmalar sonucu, çalınan hayvanlardan 30 tanesi satıldığı kişiye ait ahırda tespit edildi.


Jandarma ekipleri, soruşturmanın devamında ise, olayın şüphelisi olarak belirlenen Rusya uyruklu O.G. isimli şahsı, saklandığı evde yakaladı. Burada yapılan aramalar sonucu, kalan 10 adet hayvanın satıldığı ve bu hayvanların satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL nakit para da ele geçirildi.


Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli O.G.'nin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, ekipler çalınan koyun ve nakit parayı sahibine teslim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor Haber
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Angela Merkel Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Muhterem Nur Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Rus koyun hırsızı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:21:18. #1.15#