Rus konsolos Rogoza'dan Başkan Oktay'a övgü

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret eden Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rusça hazırlanan deprem kitapçığı için "Böyle bir çalışma Antalya'da bile yok" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret eden Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rusça hazırlanan deprem kitapçığı için "Böyle bir çalışma Antalya'da bile yok" dedi.

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza bir dizi ziyaret için Marmaris'e geldi. Oleg Rogoza, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a da nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkonsolos Rogoza'ya Marmaris Rusya Yardımlaşma Derneği (MARUS) Başkanı Olga Sezgin de eşlik etti. Görüşmenin ana konusu Korona salgını, alınan önlemler ve turizm oldu. Marmaris Belediyesi'nin bu dönemde yaptığı çalışmaları değerlendiren Başkonsolos Rogoza "Marmaris Belediyesi'nin salgına karşı yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyoruz. İlçede yaşayan Rusya vatandaşlarına yönelik olarak uyarı pankartları hazırladınız ve Rusça anonslar yaptınız. Ayrıca Rusça hazırlanan deprem kitapçığı da önemli bir çalışma. Böyle bir kitapçık Antalya'da bile yok" şeklinde konuştu.

Oktay ve Rogoza, 2021 turizm sezonu için de görüş alışverişinde bulundu. Rogoza Rusyalı emekliler için Marmaris'in çok iyi bir alternatif olduğunu ve bu yönde çalışmalar yapılabileceğini kaydetti. Oktay turizm konusunda yapılacak işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret hediye sunumuyla son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı