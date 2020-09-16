Rus keşif uçağı, Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rus keşif uçağı, Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağı olarak bilinen Tu-142 tipi uçağın Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptığını açıkladı.

16.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:26

Rusya Savunma Bakanlığı deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağı olarak bilinen Tu-142 tipi uçağın Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın en önemli keşif uçaklarından biri olarak bilinen Tu-142 tipi deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağının bugün Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada keşif uçağına Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Su-30 tipi uçakların eşlik edildiği belirtildi. Bu uçuştan önce yine Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 adet Tu-22M3 tipi bombardıman uçağının hava devriyeleri gerçekleştirdiği, söz konusu uçakların havada 4 bin 500 kilometre mesafe kaydettikten sonra üslerine geri döndüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Tu-142 tipi keşif uçağının ve öncesinde hava devriyesi yapan bombardıman uçaklarının uçuşlarının uluslararası hukuka uygun uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

(İHA)

Rus keşif uçağı, Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Adnan Menderes Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Seki Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Jose Sosa Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Meriç Erkek Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus keşif uçağı, Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 21:26:16. #1.15#
title