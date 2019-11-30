Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait keşif gemisi 'Ivan Khurs' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

30.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:15
Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait keşif gemisi 'Ivan Khurs' 'ndan geçerek 'e doğru yol aldı.

'nden Çanakkale Boğazı'na saat 10.00 sıralarında giriş yapan 'Ivan Khurs', saat 12.30 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısını önlerine geldi.

Rus keşif gemisine boğaz geçişi sırasında bir Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus keşif gemisi, Akdeniz'e doğru yol almayı sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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