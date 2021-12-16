Rus keman virtüözü Yury Revich, CRR'de konser verecek

Ödüllü keman virtüözü Yury Revich, 19 Aralık'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda (CRR) sanatseverlerle buluşacak.

Rus sanatçı, Vivaldi'nin "Dört Mevsim" eseriyle Astor Piazzolla'nın " Buenos Aires'in Dört Mevsimi" eserini harmanladığı, "8 Mevsim" (8 Seasons) adlı çalışmasını yorumlayacak

Echo Klasik (ECHO Klassik Awards) ve Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri (ICMA) ve Viyana Beethoven Merkezi tarafından ödüle değer görülen Revich'e, konserde CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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