Rus keman virtüözü Yury Revich, CRR'de konser verecek - Haberler
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Rus keman virtüözü Yury Revich, CRR'de konser verecek

Rus keman virtüözü Yury Revich, CRR'de konser verecek
AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Ödüllü keman virtüözü Yury Revich, 19 Aralık'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda (CRR) sanatseverlerle buluşacak.

Ödüllü keman virtüözü Yury Revich, 19 Aralık'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda (CRR) sanatseverlerle buluşacak.

Rus sanatçı, Vivaldi'nin "Dört Mevsim" eseriyle Astor Piazzolla'nın " Buenos Aires'in Dört Mevsimi" eserini harmanladığı, "8 Mevsim" (8 Seasons) adlı çalışmasını yorumlayacak

Echo Klasik (ECHO Klassik Awards) ve Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri (ICMA) ve Viyana Beethoven Merkezi tarafından ödüle değer görülen Revich'e, konserde CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.

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AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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