Suriye'de Rus Uçağı Düşmüş, 32 Kişi Ölmüştü! Görüntüler Ortaya Çıktı
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Suriye'de Rus Uçağı Düşmüş, 32 Kişi Ölmüştü! Görüntüler Ortaya Çıktı

Rus medyası, Suriye'deki Hımeymim askeri üssüne inişe geçtiği sırada çakılan kargo uçağının görüntülerini yayınladı. Uçakta, Tümgeneral Vladimir Yeremeyev'in de bulunduğu öğrenildi.

Rus medyası, Suriye'deki Hımeymim askeri üssüne inişe geçtiği sırada çakılan kargo uçağının görüntülerini yayınladı. Uçaktaki 32 kişiden kurtulan olmamıştı.

Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki kenti Lazkiye'de bulunan Hımeymim askeri üssü yakınlarında düşen Rus kargo uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.

TÜMGENERAL DE ÖLDÜ

Rus medyasının yayınladığı görüntülerde, uçağın iniş yapmaya çalışırken yere çakıldığı ve bir alev topunun gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, kargo uçağındaki 26 personel ve altı mürettebatın öldüğünü duyurmuştu.

Yapılan ek açıklamada "Suriye'de meydana gelen uçak kazısında hayatını kaybedenler Tümgeneral Yeremeyev de vardı" denildi.

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