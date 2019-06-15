Rus kamu çalışanları için Türkiye'ye seyahat yasağı kalktı

Rus kamu çalışanları için Türkiye'ye seyahat yasağı kalktı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Tayland'ın Rus vatandaşlar için gidilmesi tavsiye edilmeyen 116 ülkelik listeden çıkarıldığını açıkladı. 2014 yılından beri devam eden 'tavsiye edilmiyor' kararı fiilen yasak anlamına geliyordu.

Rus kamu çalışanları için Türkiye'ye seyahat yasağı kalktı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Tayland'ın Rus vatandaşlar için gidilmesi tavsiye edilmeyen 116 ülkelik listeden çıkarıldığını açıkladı.

Kararı Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Irina Volk duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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