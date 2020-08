Rus kadının cipini çalan şüpheliler, takip sisteminden yerleri belirlenerek yakalandı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Rus uyruklu kadının evinden, lüks cipi çalıp kaçan iki kişi, Antalya polisi tarafından aracı satmak isterlerken yakalandı.

Olay, geçen cumartesi, gece meydana geldi. İddiaya göre, C.S. (30) ve O.K. (30) Marmaris ilçesine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde lüks bir villaya hırsızlık için girdi. Şüpheliler, Rus uyruklu Gabriele Helga Çelik'in çantasını ve cipinin anahtarını alarak dışarı çıktı. Sokakta park halindeki Rus kadına ait 48 AAR 942 plakalı cipe binen iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Rus kadın sabah uyandığında çantasının ve aracının yerinde olmadığını fark ederek polisi aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, lüks cipin Marmaris'ten çıkış yaptığını tespit etti. Cipin araç takip sistemi olduğunu öğrenen polisler, yaptıkları incelemede Antalya'da olduğunu belirledi. Antalya Asayiş Büro Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Grup Amirliği ekipleri, yeri belirlenen cipi takibe aldı. Arkadaş oldukları belirlenen C.S. ve O.K. cipi satmaya çalışırken Antalya polisi tarafından yakalandı. Marmaris İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen C.S. ve O.K., ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanırken, sağlam olarak ele geçirilen lüks cip, sahibine teslim edildi. Tutuklanan C.S.'nin Rus kadını ve Türk eşini tanıdığı ve ailecek görüştüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA