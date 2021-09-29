Rus kadının çantasını çaldılar, vatandaş peşlerine düşünce çantayı atıp kaçtılar

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir kafeye kahve içmeye giden Rus kadının çantası 2 kişi tarafından çalındı. Şahıslar, vatandaşların peşine düşmesi sonucu çantayı kaldırıma atarak kaçtı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kafeye çocuğu ile birlikte kahve içmeye gelen Rusya uyruklu bir kadın, hesabı ödemeye gitti. Kadının masada olmadığını fark eden U.D. (30) ve T.S. (31), masada duran çantayı alarak kaçmaya başladı. Durumum farkına varan vatandaşlar şahısları kovaladı. Kovalanan 2 şahıs çaldıkları çantayı kaldırım üzerine atarak kaçtı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda motosikletli Yunus polisi sevk edildi.

ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF ETTİLER

Ekipler şahısları yakalamak için mahalle içerisinde geniş çaplı araştırma yaptı. Şahıslar kısa süre içerisinde yunus ekipleri tarafından aynı mahallede olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta 21 sokak üzerinde kaçarken yakalandı. Olay yerinde yapılan sorgularında ilk başta suçlamaları kabul etmeye 2 şahıs, daha sonra çantayı önce çaldıklarını sonra ise bıraktıklarını itiraf etti.

Polis ekipleri şahısların yanında bulunan iki bisiklete ise çalıntı olma ihtimali üzerine el koydu. Seri numaraları alınan bisikletler karakola götürüldü. 2 kişinin çantasında yapılan aramada bir pensenin çıkması ise ekipleri şaşırttı. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş/İHA)