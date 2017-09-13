Rus Kadın Turist Denizde Boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 79 yaşındaki Rus kadın turist boğuldu.



Alanya'da tatil yapan Rus Valentina Pısmennaia (79), dün öğle saatlerinde serinlemek için İncekum Mahallesi'ndeki sahile geldi. Burada denize giren Pısmennaia, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Pısmennaia'yi kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Rus turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Pısmennaia'nın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA