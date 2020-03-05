Rus jetlerinden İdlib'e hava saldırısı: 16 sivil hayatını kaybetti
Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 16 sivil hayatını kaybetti
05.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:56
Rus savaş uçaklarının İdlib'in Marretmısrin beldesinde bir tavuk çiftliğine sığınanları hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.
Muhaliflere göre, Rus savaş uçakları gece saat 03.30 sularında Marretmısrin beldesine hava saldırısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com