Rus-Japon İlişkileri Normalleşiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Kuyugetoğlu Şoygu, Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera ile arasındaki görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "İlişkiler son zamanlarda daha iyiye gidiyor ve büyük umutlar var" dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Kuyugetoğlu Şoygu ve Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Sergey Şoygu görüşmenin basına açık kısmında, "Rusya ve Japonya Savunma Bakanlıkları arasındaki ilişkiler son zamanlarda yoğunlaştı, bugünkü görüşmelerin sonuçları için büyük umutlar var" dedi. Japonya ile birçok konuda fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Şoygu, "Bugün, askeri ve politik konular da dahil olmak üzere küresel, bölgesel ve ayrıca tropikal güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan Şoygu, son zamanlarda iki ülke arası ilişkilerin önemli ölçüde yoğunlaştığına da dikkat çekerek en son 12 yıl önce Japon Savunma Bakanı'nın Moskova'ya ziyaret düzenlediğini hatırlatarak "Akşam düzenlenecek 2'nci toplantı için büyük umutlar var" ifadelerini kullandı.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)