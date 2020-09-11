Rus itfaiyeciler köpeği hayata döndürdü
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Rus itfaiyeciler köpeği hayata döndürdü

Rusya'da yangın çıkan evden kurtarılan köpek ölmek üzereyken itfaiye ekiplerinin ilk yardım müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Rus itfaiyeciler köpeği hayata döndürdü
11.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:05

Rusya'da yangın çıkan evden kurtarılan köpek ölmek üzereyken itfaiye ekiplerinin ilk yardım müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Timaşyovsk şehrinde bir evde yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 6 kişinin bulunduğu evden herkesi tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda yangın söndürülürken eve kontrol amaçlı girilince köpek sesi duyuldu. İtfaiye ekipleri evin içinde yapılan aramada küçük bir köpeğin yerde yattığını görünce hemen bina dışına çıkardı. Dumandan zehirlendiği öğrenilen köpeğe bina dışında itfaiye ekipleri tarafından oksijen maskesi takılarak ilk müdahale yapılırken köpeğin bir süre sonra tekrar nefes alması sağlandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı o anlara ait görüntüleri yayınlayarak köpeğin durumu hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada köpeğin veterinere götürüldüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken evden tahliye edilen kişilerin de durumlarının iyi olduğu aktarıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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