- Rus istihbaratından terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 terörist öldürüldü
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- Rus istihbaratından terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 terörist öldürüldü

- Rus istihbaratından terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 terörist öldürüldü Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Kabardey Balkarya'da yeri tespit edilen 4 DEAŞ militanı, Rus askerinin "teslim ol" çağrılarına ateş ederek karşılık verince çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü.

23.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:26

- Rus istihbaratından terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 terörist öldürüldü

MOSKOVA - Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Kabardey Balkarya'da yeri tespit edilen 4 DEAŞ militanı, Rus askerinin "teslim ol" çağrılarına ateş ederek karşılık verince çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü.

Suriye ve Irak'ta başta Türkiye'nin operasyonları ile zayıflayan ve neredeyse yok olan terör örgütü DEAŞ, tekrar eski gücüne kavuşmak için birçok ülkede faaliyetlerine devam ediyor. Rusya'ya bağlı Kafkasya bölgesinde bulunan Kabardey Balkarya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'te Rus polisi ve askerine karşı terör saldırısı gerçekleştirme hazırlığında bulunan DEAŞ militanlarına operasyon düzenlendi. Rusya Federal İstihbarat Servisi tarafından DEAŞ militanlarına karşı başlatılan operasyonda, dağlık alana kaçan teröristler FSB elemanlarının "teslim ol" çağrılarına makineli tüfeklerle ateş ederek karşılık verdi.

Çatışmada 4 DEAŞ militanı öldürüldü

FSB üyelerine ateş ederek karşılık veren DEAŞ militanlarına karşı operasyon başlatan istihbarat servisi, ormanlık alanda uzun süre militanlarla çatıştı. Yaşanan çatışmada hiçbir istihbarat üyesi zarar görmezken, 4 DEAŞ militanı ölü olarak ele geçirildi. FSB tarafından yapılan açıklamada, ölü olarak ele geçirilen militanların hücre evine yapılan baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman, patlayıcılar ve silahların ele geçirildiği, DEAŞ militanlarıyla ilişkide olduğu sanılan kişilerin tespit ve takibine devam edilerek operasyonların genişletilebileceği ifade edildi.

- Rus istihbaratından terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 terörist öldürüldü

Kaynak: İHA

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