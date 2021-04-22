- Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu: 1 gözaltı
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- Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Haberler | Güncel

- Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu: 1 gözaltı Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen 1 Rus vatandaşını gözaltına aldı.

- Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu: 1 gözaltı

MOSKOVA - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen 1 Rus vatandaşını gözaltına aldı.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gizli bilgileri topladığı gerekçesiyle gözaltına alan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bugün de Kırım'da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı. FSB tarafından yapılan açıklamada, Kırım'ın Akmescit şehrinde 1 Rus vatandaşının Rus ordusunun Karadeniz filosuna dair gizli verileri topladığı, bu bilgileri Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın istihbarat merkezine göndermeyi hedeflediği belirtildi. İsmi açıklanmayan 1 Rus vatandaşının önce ifadesinin alındığı, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus vatandaşının 2 ay sonraki duruşma süresine kadar tutuklu kalacağı ve "vatana ihanet" suçlamasıyla 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacağı öğrenildi.

- Rus istihbaratından Kırım'da 'casusluk' operasyonu: 1 gözaltı
- Rus istihbaratından Kırım'da 'casusluk' operasyonu: 1 gözaltı
- Rus istihbaratından Kırım'da 'casusluk' operasyonu: 1 gözaltı
- Rus istihbaratından Kırım'da 'casusluk' operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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