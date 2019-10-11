- Rus İstihbaratı, Kırım'da Eylem Planlayan Ukrayna Yanlılarına Operasyon Yaptı

11.10.2019 10:16

- Rus istihbaratı, Kırım'da eylem planlayan Ukrayna yanlılarına operasyon yaptı

KIRIM - Rus istihbaratı, Kırım'da yanıcı ve patlayıcı maddelerle eylem planlayan Ukrayna yanlılarına operasyon yaptı.

Ukrayna'da yaşanan iç savaşın ardından Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol şehrinde Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından uzun süredir takip edilen bir grup Ukrayna yanlılarının evlerine geniş çaplı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar sırasında zanlıların evlerinde ve garajlarında çok sayıda molotof kokteyli, otomatik silahlar, bomba yapımında kullanılan kimyasallar ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen el yapımı bombalar ele geçirildi. İstihbarat elemanlarının evlerde yaptığı aramalar sırasında duvarlarda Ukrayna bayrakları, Avrupa Birliği bayrakları ve Hz. İsa ikonalarına rastlandı.

FSB tarafından yapılan açıklamada ayrıca faşizmi sembolize eden çok sayıda bayrak ve Nazi sembolünün de ele geçirildiği vurgulandı. Açıklamada Ukrayna yanlısı aşırılık yanlılarının kısa süre içerisinde Kırım'da ses getirecek saldırılar ve eylemler gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi. Gerçekleşen operasyonda kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA