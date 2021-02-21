Son dakika haberi | Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

21.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:32
Son dakika haberi | Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri: RUS Donanması'na ait istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı.

RUS Donanması'na ait istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait CCB 201 Borda numaralı 'Priazovye' adlı istihbarat toplama  gemisi saat 07.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. İstihbarat gemisinin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

(Fotoğraf)


Son dakika haberi | Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Prens Harry Oğuzhan Koç Meghan Markle
Spor Umut Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 11:32:00. #1.16#
title