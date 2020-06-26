"Rus işgali ulusal güvenliğin temel sorunu"
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"Rus işgali ulusal güvenliğin temel sorunu"

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Rus işgalinin ulusal güvenliğin temel sorunu olmaya devam ettiğini belirterek, "Rusya, işgal altındaki bölgelerdeki temel insan haklarının tüm ihlallerinden sorumludur" dedi.

26.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:16

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Rus işgalinin ulusal güvenliğin temel sorunu olmaya devam ettiğini belirterek, "Rusya, işgal altındaki bölgelerdeki temel insan haklarının tüm ihlallerinden sorumludur" dedi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, parlamentoda yaptığı konuşmada Rus işgaline değinerek, "Rus işgali bir kez daha ulusal güvenliğin temel sorunu olmaya devam ediyor. Rusya, bugün işgal altındaki bölgelerdeki temel insan haklarının tüm ihlallerinden sorumludur. Ülkemizin topraklarının yüzde 20'sinin işgalinden bahsederken, herkes bunun ülkemizin gelişmesini engelleyen bir faktör olduğunu anlamalıdır. Bu sadece ülkemizin topraklarının veya arazilerinin yüzde 20'sinin bir sınırlaması değil, tüm alanlar için geçerlidir. Öncelikle insan kaynakları açısından yüzde 20 ile sınırlıyız, ekonomimiz daha da sınırlı" ifadelerini kullandı.

"NATO, GÜRCİSTAN'IN KİLİT GARANTÖRÜDÜR"

Gakharia, NATO'nun bölgede Gürcistan için kilit rol oynadığının altını çizerek, "Gürcistan'ın değişmeyen hedefi NATO'ya tam üyeliktir. NATO, Gürcistan'ın stratejik bir ortağı ve ülkenin gelecekteki güvenliğinin kilit garantörüdür. Gürcistan'ın NATO ile iş birliğini her formatta derinleştiriyoruz. Barışı koruma görevlerine katılmaya ve NATO ile Karadeniz de ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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