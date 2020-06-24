Rus iş insanının mega yatı Bodrum'da Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen "Titan" isimli mega yat ilgi odağı oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen "Titan" isimli mega yat ilgi odağı oldu.

Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'a ait olduğu belirtilen 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 100 milyon dolarlık mega yat, Yalıkavak sahili açıklarına demirledi.

Bodrum Koylarını dolaştıktan sonra buraya demir atan yat, büyüklüğüyle ilgi çekti. İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan, 14 mürettebat 19'da misafir ağırlayabilen yatta hazırlık yapıldığı gözlendi.

Mega yatın yan kısmında bir sürat botunun da hazır beklediği görüldü.

Yatta spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanında bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA