Rus iş insanının lüks yatı 'Titan', Bodrum koylarında
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Rus iş insanının lüks yatı 'Titan', Bodrum koylarında

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'ın 'Titan' isimli mega yatı ilgi odağı oldu.

Rus iş insanının lüks yatı 'Titan', Bodrum koylarında
25.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:54

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'ın 'Titan' isimli mega yatı ilgi odağı oldu.

Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirleyen 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 100 milyon dolarlık mega yat, toplam 19 kişinin konaklayabileceği toplam 7 kabine sahip. Saatte 16 deniz mili hız yapabilen 14 personel kapasiteli yat, bir süre burada kaldıktan sonra demir alarak Yalı Mahallesi açıklarına geçti.

2010 yılında yapılan, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip, içinde spor solunu, sinema, jakuzi, plaj kulübü de bulunan yatta, Rus milyarder Abramov'un kendisinin bulunmadığı, yakın dostlarının tatil yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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