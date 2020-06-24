Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Bodrum'da
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Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Bodrum'da

Hudut kapıları açılır açılmaz Bodrum'a milyon dolarlık yatlar yanaşmaya başladı.

Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Bodrum'da
24.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:21

Hudut kapıları açılır açılmaz Bodrum'a milyon dolarlık yatlar yanaşmaya başladı. Dünyaca ünlü Rus milyarder Alexander Grigoryevich Abramov'un ultra lüks yatı Titan'da yalıkavak açıklarına demir attı. 100 milyon dolar değerindeki ultra lüks yat görenleri kendine hayran bıraktı.

Rus milyarderin milyon dolarlık yatıyla soluğu Bodrum'da aldı. Rusya'nın demirçelik devi Evraz'ın sahibi Abramov özel yatıyla Bodrum açıklarına demir attı. 4 gün önce yatının geldiği 2 gün önce ise ailesi ile birlikte tatile geldiği ögrenilen Dünyaca ünlü Rus milyarder Alexander Grigoryevich Abramov'un yatına bakan bir daha baktı.

Milyon dolarlık yatlar gelmeye başladı

Küresel salgın Covid-19 nedeniyle kapalı olan deniz hudut kapıları açılır açılmaz ultra lüks yatlar Bodrum açıklarına demir atmaya başladı. Bodrum'a demir atan en lüks yat ise 6.2 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Alexander Grigoryevich Abramov'un 80 metre uzunluğundaki yatı "Titan" oldu.

Yüzen saray

20 metre genişliğinde 21 personeli bulunan 3 mega süit, 6 normal odası, açık kapalı iki yüzme havuzu, su sporları merkezi, sinema salonu, saunası, eğlence kulübü ve içerisinde restoranları bulunan Cayman Adaları bayraklı Titan isimli ultra lüks motor yatı görmek isteyenler ise tekneleriyle yata yanaştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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