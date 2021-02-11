Rus Inter RAO şirketi Akkuyu Nükleer AŞ'deki hissesini sattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rus Inter RAO şirketi Akkuyu Nükleer AŞ'deki hissesini sattı

11.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:24
Rus Inter RAO şirketi Akkuyu Nükleer AŞ'deki hissesini sattı

Rus enerji şirketi Inter RAO'nun Akkuyu Nükleer AŞ'deki yüzde 0,82'lik hissesini 1 milyar ruble (yaklaşık 13,5 milyon dolar) karşılığında sattığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Inter RAO'nun Akkuyu Nükleer AŞ'deki yüzde 0,82'lik hissesini 1 milyar ruble (yaklaşık 13,5 milyon dolar) karşılığında sattığı bildirildi.

Inter RAO'nun 2020 finansal raporunda, şirketin, Akkuyu Nükleer AŞ'deki yüzde 0,82'lik hissesini geçen yılın dördüncü çeyreğinde sattığı belirtildi.

Hisse satışından yaklaşık 1 milyar ruble gelir elde edildiğinin kaydedildiği raporda, söz konusu hissenin alıcısına yönelik bilgi paylaşılmadı.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın geçen yıl ekim ayında yayımladığı haberde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) söz konusu hisselerin alınması için Inter RAO ile görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin çatı kuruluşu Rosatom, Akkuyu Nükleer AŞ'de yüzde 99,2 paya sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Meral Akşener Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Manço Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus Inter RAO şirketi Akkuyu Nükleer AŞ'deki hissesini sattı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:27:42. #1.15#
title