Rus Inter RAO şirketi Akkuyu Nükleer AŞ'deki hissesini sattı

Rus enerji şirketi Inter RAO'nun Akkuyu Nükleer AŞ'deki yüzde 0,82'lik hissesini 1 milyar ruble (yaklaşık 13,5 milyon dolar) karşılığında sattığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Inter RAO'nun Akkuyu Nükleer AŞ'deki yüzde 0,82'lik hissesini 1 milyar ruble (yaklaşık 13,5 milyon dolar) karşılığında sattığı bildirildi.

Inter RAO'nun 2020 finansal raporunda, şirketin, Akkuyu Nükleer AŞ'deki yüzde 0,82'lik hissesini geçen yılın dördüncü çeyreğinde sattığı belirtildi.

Hisse satışından yaklaşık 1 milyar ruble gelir elde edildiğinin kaydedildiği raporda, söz konusu hissenin alıcısına yönelik bilgi paylaşılmadı.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın geçen yıl ekim ayında yayımladığı haberde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) söz konusu hisselerin alınması için Inter RAO ile görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin çatı kuruluşu Rosatom, Akkuyu Nükleer AŞ'de yüzde 99,2 paya sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay