Rus heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin başındaki Hafter'le görüştü

13.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:08

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya'nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'le Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA