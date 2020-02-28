Rus heyet, İdlib saldırısından sonra Dışişleri Bakanlığı'nda (2)

28.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:22

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Rusya'dan gelen heyet ile Türk heyet arasındaki görüşme sona erdi. Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA