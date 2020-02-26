Rus heyet İdlib görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığında

26.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:05

Rus heyeti İdlib için ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimin azaltılması için üçüncü tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı'na geldi.



Rus heyeti, Suriye'nin İdlib bölgesindeki son durumu ele almak, Türkiye'nin masada ortaya koyduğu ateşkesin sağlanması ve gerilimin olabildiğince azaltılması amacıyla 3. tur görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığına geldi. Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyette ise Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Alexandr Lavrentyev bulunuyor.



Ankara ve Moskova arasında geçtiğimiz haftalarda bir dizi görüşme daha gerçekleştirilmişti. Heyetler arasında iki başkentte gerçekleştirilen ilk iki tur görüşme, yaklaşık 12 saat sürmüş ve sonuç alınamamıştı. Bu görüşmeler sonucunda her iki tarafın mutabık kalıp kalmayacağı konusu toplantının sonrasında ortaya çıkacak.



Öte yandan Dışişleri Bakanlığı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bakanlığa giriş çıkışlarda araçlar tek tek kontrol ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA