Rus heyet görüşmeler için Ankara'da, Suriye ordusu İdlib'de kontrolünü arttırıyor
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Rus heyet görüşmeler için Ankara'da, Suriye ordusu İdlib'de kontrolünü arttırıyor

Suriye Ordusunun İdlib'de düzenlediği saldırıada 5 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Türk ve Rus yetkililer Ankara'da bir araya geldi

08.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:29
Rus heyet görüşmeler için Ankara'da, Suriye ordusu İdlib'de kontrolünü arttırıyor

ordusu tarafından geçtiğimiz hafta İbdib'de düzenlenen saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybederken bu olay ile Moskova arasındaki görüş ayrılıklarını bir kez daha ortaya çıkardı. Son gelişmeleri ele almak üzere cumartesi günü Ankara'ya gelen Rus heyet ile Türk yetkililer buluştu. Dışişleri Bakanlığı, askeri yetkililerin de katıldığı görüşmelere önümüzdeki hafta devam edileceği açıklaması yaptı.


Bu arada Suriye ordusu Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde ilerleyerek 18 yerleşime daha hakim oldu. Suriye ordusu bölgede kontrolünü iyice genişletiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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