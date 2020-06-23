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Rus hentbolcu Vetkova, taraftarla buluşmak için gün sayıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kadrosuna kattığı Rus oyuncu Ekaterina Vetkova, Türkiye'de güzel bir sezon geçirmek istediğini belirtti.

Rus hentbolcu Vetkova, taraftarla buluşmak için gün sayıyor
23.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:12

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kadrosuna kattığı Rus oyuncu Ekaterina Vetkova, Türkiye'de güzel bir sezon geçirmek istediğini belirtti.

Fransa'nın JDA Dijon Hand takımından Kastamonu Belediyespor'a transfer olan 33 yaşındaki pivot, yaptığı yazılı açıklamada, Kastamonu'nun başarısı için ter dökeceğini kaydetti.

Daha önce Türkiye'de oynamadığını vurgulayan Vetkova, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, benim için yeni bir macera olacak. Kastamonu'yu görmek için sabırsızlanıyorum. Şehir, insanlar ve kulüp hakkında hep iyi şeyler duydum. Kulübün başarısına katkı sunabileceğim için mutluyum. Takımla, şehirle ve taraftarla buluşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Her topta, kazanmak için mücadele etmek istiyorum. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz."

Kaynak: AA

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